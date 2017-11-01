Луценко про екстрадицію Каськіва: про будь-який добровільний приїзд не йдеться

Колишнього керівника Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України часів президентства Віктора Януковича Владислава Каськіва доправляли з Панами в Україну троє співробітників Служби безпеки України.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час брифінгу, який транслював канал "112 Україна".

"Три працівника Служби безпеки України придбали за кошти державного бюджету України квитки у дві сторони. В десятиденний термін вклалися. Поїхали в Панаму і доправили пана Каськіва в ніч з вівторка на середу на територію України", - заявив він.

Водночас Луценко підтвердив, що Каськів оплатив свій переліт з Панами. "Сам пан Каськів вирішив оплатити свої білети самостійно, за що ми йому щиро вдячні від імені державного бюджету України. Але про будь-який добровільний приїзд не йдеться. Йдеться про добровільну згоду на екстрадицію", - сказав Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада Каськіва було екстрадовано з Панами в Україну. Про це у Fаcebook повідомив Луценко. "Вночі 1 листопада спільними зусиллями ГПУ та СБУ з Панами в Україну екстрадовано колишнього голову Держкомінвестпроекту Каськіва, який підозрюється у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами коштами державного бюджету України на суму близько 7,5 млн грн", - написав генпрокурор.

Колишній перший заступник глави Адміністрації президента України Андрій Портнов стверджує, що Каськів сам прилетів до Києва. Він написав у Facebook: "Генеральна прокуратура повідомила про успішну спецоперацію ГПУ і СБУ щодо Владислава Каськіва, який перебував у Панамі, назвавши це першим випадком екстрадиції і заявивши, що вони попереджали, що ніхто і ніде не сховається".

"М'яко кажучи, це дешевий піар, а не спецоперація. Каськів кілька місяців тому письмово попросив у панамської влади про свою добровільну екстрадицію до України, доводив панамському суду, що йому нема чого приховувати, а потім ще й купив авіаквиток за свій рахунок. Вчора він вільно переміщався в аеропорту Амстердама і вночі прилетів до Києва, заздалегідь повідомивши про це українським слідчим", - додав він.

Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010 – 2014 роках.

18 серпня 2016 року Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.

20 серпня заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що ГПУ направила до Панами клопотання про екстрадицію Каськіва.

Суд у Панамі обрав екс-голові Держінвестпроекту запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 600 тис. дол. та обмежив його пересування столицею.

3 жовтня Єнін повідомив, що Каськів вніс заставу та вийшов із в’язниці в Панамі. Він мав залишатися на волі під заставою до моменту вирішення компетентними органами цієї країни питання щодо його екстрадиції на батьківщину.