Третій фігурант "справи рюкзаків МВС" також уникнув арешту

Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід фігуранта "справи рюкзаків" - керівнику ІТ-компанії Turboseo Володимиру Литвину у вигляді особистого зобов'язання. Таким чином суд не задовольнив клопотання САП про арешт Володимира Литвина, повідомляє Цензор.нет.

При цьому суд зобов'язав Литвина носити електронний браслет. Раніше суд також відмовився заарештовувати і відпустив під особисте зобов'язання Олександра Авакова і Сергія Чеботаря.

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Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП у рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС (відомого як «справа рюкзаків») затримали Олександра Авакова, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків. Чеботарю і Авакову повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

У МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Аваков відкинув звинувачення на адресу свого сина. Він також зазначив, що НАБУ і САП "не повинні бути органами під впливом політичних груп і інтересів».

У той же час керівник САП Назар Холодницький стверджує, що глава МВС Аваков по «справі рюкзаків» не фігурує, і прогнозує, що через два місяці кримінальне провадження передадуть до суду.

Сьогодні, 1 листопада, у НАБУ повідомили, що у рамках «справи рюкзаків» проводять слідчі дії, в тому числі обшуки у посадових осіб Національної поліції України.