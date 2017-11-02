Cуд відмовився від арешту екс-заступника голови МВС Чеботаря (відео)

Солом'янський райсуд Києва відхилив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та відпустив екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря під особисте зобов’язання. Відповідно, суд відмовився від арешту Чеботаря з альтернативою застави у 5 млн гривень, повідомляє Українська правда.

За словами сторони захисту, у Чеботаря поганий стан здоров’я – він переніс операцію через онкозахворювання. Наразі, за словами його адвокатів, у Чеботаря немає шлунку і є клапан у серці, він лікувався у німецькій клініці "Шаріте". А у 2016 році він три місяці провів у комі.

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Також адвокати Чеботаря зазначали, що відео, на якому є Олександр Аваков сфальсифіковане, бо, за словами екс-заступника голови МВС, сина Арсена Авакова ніколи не було у його кабінеті. Крім того, сторона захисту наголосила, що слідчі досліджували не оригінал відео.

Водночас сторона обвинувачення вважає його оригінальним, тому що, за їхніми твердженнями, його взяли із сервера СБУ. Також у матеріалі справи є свідчення співробітника Служби безпеки, який проводив цей запис.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада суд ухвалив обрати запобіжний захід для Олександра Авакова у вигляді особистого зобов’язання. Прокурори САП клопотали про обрання Авакову-молодшому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 5 млн грн.

31 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП в рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС (відомої як «справа рюкзаків») затримали Олександра Авакова, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків. Чеботарю і Авакову було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

У МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Зокрема, Аваков відкинув звинувачення на адресу свого сина. «Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ані копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді... Усім тим, хто хоче використати цю ситуацію з метою піару, заради власних політичних амбіцій - або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань - відповім ще раз - не вийде. Я не розмінюю своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття», - заявив міністр. Він також наголосив, що НАБУ і САП «не повинні бути органами під впливом політичних груп і інтересів».

Водночас керівник САП Назар Холодницький стверджує, що глава МВС Аваков у «справі рюкзаків» не фігурує, і прогнозує, що через два місяці кримінальне провадження передадуть до суду.

Сьогодні, 1 листопада, у НАБУ повідомили, що в рамках «справи рюкзаків» проводять слідчі дії, зокрема обшуки, у службових осіб Національної поліції України.