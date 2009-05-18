Балога виїхав з Банкової з речами й не відповідає на дзвінки Ющенка?

"Регіонал" Олександр Єфремов вважає заяву про відставку глави секретаріату президента Віктора Балоги свідченням того, що Віктора Ющенка "залишають останні прихильники".

За словами Єфремова, існує інформація про те, що після написання заяви про відставку Балога виїхав зі свого кабінету на Банковій, а Ющенко не зміг зв’язатися з ним по телефону.

"Ющенко намагався зв’язатися з ним – безуспішно. А крім того, Балога забрав свої особисті речі з кабінету. Це його право – визначатися щодо своєї подальшої роботи, і наша політична сила до цього жодного відношення не має", - сказав він.

"Ми лише констатуємо, що Ющенко втрачає своїх останніх прихильників і залишається тільки здогадуватися, що відбувається у секретаріаті президента, якщо такі люди, як Балога, йдуть від Ющенка", - додав Єфремов.

Українська правда