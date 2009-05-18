Кріль натякнув, що Ющенку буде важко - Балога був громовідводом

Рішення Віктора БАЛОГИ про відставку з посади глави Секретаріату Президента України свідчить про те, що суспільні інтереси він ставить вище за особисті.

Таку думку висловив лідер “Єдиного центру” Ігор КРІЛЬ, повідомляє прес-служба партії.

За його словами, в українській історії важко пригадати приклади, коли чиновники такого високого рангу відмовлялися від своїх посад.

«Це (відставка – УНІАН) свідчить про те, що Віктор БАЛОГА є сильною особистістю і ставить суспільні інтереси вище за особисті. Він думає про державу, втім, через те, що відстоював повноваження Президента, на нього вилито дуже багато нечесного бруду», – переконаний лідер «Єдиного центру».

Водночас І.КРІЛЬ зазначив, що рішення про відставку В.БАЛОГА має коментувати особисто.

«Інформація про його мотиви має іти особисто від нього. Це буде правильно, адже В.БАЛОГА – неординарний політик і людина, яка дуже багато зробила для того, щоб Президент якнайповніше виконував свої функції. Він майже три роки очолював Секретаріат, ставши фактично громовідводом для Президента», – зауважив лідер партії.

За словами І.КРІЛЯ, неординарність В.БАЛОГИ також полягає у вмінні брати на себе відповідальність і давати можливість Президенту виконувати свої функції так, як він має їх виконувати.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА повідомив, що подав заяву про відставку. “Ще місяць тому, задовго до початку своєї відпустки я написав Президенту Віктору ЮЩЕНКУ заяву про відставку”, - сказав В.БАЛОГА.

Він не став конкретизувати причини такого кроку. “У своїй заяві я аргументував своє рішення”, - зазначив В.БАЛОГА.

Сьогодні, 18 травня, джерело в Секретаріаті Президента повідомило УНІАН, що Президент прийняв рішення задовольнити заяву В.БАЛОГИ про відставку.