Огризко розказав, як Росія заважає Україні та ЄС ввести безвізовий режим

Ввести безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом можливо лише за умови завершення демаркації державного кордону України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Володимир ОГРИЗКО.

«До тих пір, поки у нас не буде облаштований належним чином державний кордон України, до тих пір, поки ми не зможемо сказати, що повна відповідність є між вимогами країн Шенгенської зони і того, що є в Україні, доти питання про безвізовий режим буде суто теоретичним», - сказав В.ОГРИЗКО.

Зокрема, він акцентував увагу на проблемі розмежування кордону між Україною і Росією.

«Це зовсім не випадково, що вже два роки не може запрацювати українсько-російська демаркаційна комісія», - зауважив В.ОГРИЗКО і, звертаючись до журналістів, додав: «Думаю, що ви прекрасно розумієте зв’язок між цими подіями».

В.ОГРИЗКО також повідомив, що в червні Україна розпочне переговори про безвізовий режим з ЄС. За його словами, це буде щорічний план, який наша держава повинна буде виконати, щоб відповідати вимогам ЄС.

Крім того, В.ОГРИЗКО нагадав, що на посаді міністра закордонних справ порушував питання про відміну віз для українців до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. За його словами, це був би найоптимістичніший варіант з огляду на часові рамки та обсяги завдань.

Також В.ОГРИЗКО висловив пропозицію реалізувати в рамках ініціативи “Східне партнерство” спільний проект України, Росії та Євросоюзу з облаштування українсько-російського кордону. На його переконання, такий формат вирішення проблеми зняв би будь-які підозри у несправедливому рішенні чи намірах котроїсь зі сторін завдати шкоди іншій.