За візами – на материкову Україну: Лаврову пояснили, чому журналістів з Криму не пустили до Австрії

Представник Міністерства закордонних справ Австрії стверджує, що посольство Австрії в Москві не видає візи кримчанам відповідно до правил Європейського Союзу, які були скориговані після анексії Росією Криму.

Про це 3 листопада повідомило німецьке агентство dpa, передає Крим.Реалії.

Відповідно до чинних правил, жителі півострова, які хочуть в'їхати в Шенгенську зону Євросоюзу, повинні отримати візу в консульствах ЄС на материковій Україні, повідомив представник.

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Крім того, в МЗС Австрії повідомляють, що ЄС не приймає паспорта, які були видані в Криму після анексії.

Посольство Австрії в Москві підтверджує, що в четвер, 2 листопада, російський МЗС викликав тимчасового повіреного в справах Австрії Стефана Вайдінгер через відмову Відня у видачі віз кримським журналістам.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 3 листопада повідомив, що австрійська сторона не видала візи журналістам кримських засобів масової інформації, зареєстрованим як учасники наради «Роль вільних ЗМІ у всеосяжному підході до безпеки».

Лавров вважає, що журналісти «піддалися дискримінації з боку Австрії».