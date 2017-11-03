Лавров поскаржився на відмову Австрії у видачі віз журналістам з окупованого Криму

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров обурений позицією Австрії, яка не видала візи російським журналістам з окупованого Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на спільній прес-конференції в Москві з генеральним секретарем ОБСЄ Томасом Гремінгером.

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«Був змушений викласти наше розчарування тією позицією, яку зайняла австрійська сторона. Головуючи цього року в ОБСЄ, вона відмовила у видачі віз журналістам кримських засобів масової інформації», - сказав Лавров.

Він зазначив, що журналісти з Криму були зареєстровані як учасники наради ОБСЄ у Відні на тему «Роль вільних засобів масової інформації у всеосяжному підході до безпеки».

«Будучи зареєстровані за усіма правилами ОБСЄ, вони не отримали австрійських віз. Ми вважаємо це помилкою, оскільки, по суті справи, учасники наради не мають змоги почути картину в її всеосяжну вимірі. Вони не змогли, наші представники Криму і Севастополя, донести до світової громадськості правду про реальну ситуацію на півострові», - сказав Лавров.

Він упевнений, що це неприйнятна ситуація, коли журналісти, які проживають в Криму, «піддаються дискримінації і фактично колективному покаранню за свій вибір, який вони зробили свідомо в 2014 році».

Лавров заявив, що вчора до МЗС РФ запросили тимчасового повіреного у справах Австрії.

Він висловив сподівання, що всі країни-господині проведення тих чи інших заходів ОБСЄ, не допускатимуть подібних дій надалі.