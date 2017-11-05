США порадили Україні не вносити в ООН свою резолюцію по миротворцях

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що Сполучені Штати порадили Україні не виступати з власним проектом резолюції ООН щодо розміщення миротворців на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Про це він сказав на брифінгу у Вашингтоні, повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

Він нагадав, що Україна у 2015 році висловила ідею розміщення миротворчих сил ООН на Донбасі.

"В той час Росія була не готовою розглядати це. Коли потім у вересні Росія представила свої ідеї щодо сил захисту (спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ - УНІАН), Україна була готовою виступити з власною пропозицією", - сказав Волкер.

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"Проте, з того моменту, як у нас відбулися певні зміни, обговорення, більше залучення Сполучених Штатів щодо цього у цілому, безпосередні розмови з Росією щодо цього - росіяни виступили з ініціативою, щоб представити певні пропозиції. Ми все це обговорили також з Україною та сказали: «Послухайте, давайте не виступати з резолюцією, що конкуруватиме. Давайте спробуємо розпочати обговорення принципів стосовно того, що ефективна миротворча місія повинна робити, а також подивимося, чи зможемо ми насправді досягти певної згоди замість того, аби вдаватися до змагань у розробці цього документу", - наголосив Волкер.

У зв'язку з цим дипломат пояснив, що саме зараз "відбувається обговорення принципів та елементів, які знадобляться для майбутньої резолюції Ради безпеки ООН".

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Волкер сказав, що нині зусилля спрямовується на те, щоб зрозуміти, чи можливо створити умови для розміщення миротворчих сил під егідою ООН в Донецькій і Луганській областях, аби вони "контролювали територію на сході України".

За його словами, мова також йде про встановлення довіри між сторонами щодо міжнародних сил ООН.

Волкер зауважив, що розміщення миротворців могло б створити умови, за котрих Україна розпочала б роботи такі кроки «мінського» процесу як проведення місцевих виборів на Донбасі.

Крім того, він розповів про залучення США до дипломатичних зусиль щодо координації дій з Німеччиною та Францією, які очолюють «нормандський» процес, Великою Британією та Швецією як членами Ради безпеки ООН, а також з Україною.

Також він заявив, що нічого не буде робитися без відома українців - "поза їх спинами".

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня президент України Петро Порошенко звернувся до Ради безпеки ООН з приводу розгортання миротворчої місії на Донбасі. Під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН він наголосив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон.

Своєю чергою в РФ заявляють, що повноцінна миротворча операція на окупованому Донбасі є неприйнятною з погляду Мінських угод, і наполягають, що миротворці ООН повинні базуватися лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

9 вересня заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв заявив, що українська делегація в штаб-квартирі ООН передала на розгляд партнерам з Ради безпеки свій проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

12 вересня Росія підготувала проект резолюції Ради Безпеки ООН, в якому запропонувала створити озброєну місію ООН для розміщення на Донбасі терміном на 6 місяців.