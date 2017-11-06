Paradise Papers: "Нафтогаз" розпочав внутрішнє розслідування через офшорний скандал

"Нафтогаз України" розпочав перевірку інформації щодо члена правління "Укртрансгазу" Сергія Олексієнка, якого підозрюють у причетності до офшору та податкових лазівок.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

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"Служба комплаєнсу НАК «Нафтогаз України» почала перевірку інформації, яка з’явилась у ЗМІ, щодо відкриття компанії та можливого проведення операцій у іноземній юрисдикції членом правління ПАТ «Укртрансгаз» Сергієм Олексієнком, колишнім головним радником голови правління Нафтогазу. Компанія оприлюднить результати перевірки після її завершення", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на документи «Paradise Papers» («Документи з райських островів») повідомили, що на початку 2016 року на острові Мен для українського газового топ-менеджера Сергія Олексієнка була заснована офшорна компанія для виведення валюти за кордон всупереч валютним обмеженням, що діяли в Україні.