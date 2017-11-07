Після окупації Криму на материкову Україну перейшло 4 тисячі військових - Міноборони

Після анексії Росією Криму на материкову частину України переїхало близько третини українських військовослужбовців. Про це сказано у відповіді Міністерства оборони України на запит парламентарія, координатора групи "Інформаційне спротив" Дмитра Тимчука, копію якого він надав "Крим.Реалії".

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"Станом на 1 березня 2014 року у військових частинах і установах Збройних сил України, дислокованих на території АР Крим, проходили службу 13 468 військовослужбовців, з них: офіцерського складу - 4637 осіб, рядового, сержантського і старшинського складу - 8831 людина. На материкову частину України прибув 3991 військовослужбовець, з них: офіцерського складу - 1649 осіб, рядового, сержантського і старшинського складу - 2342 людини", - йдеться в документі.

Як повідомлялося, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».