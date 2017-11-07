Рада розгляне проект постанови про звільнення Авакова та законопроекти щодо виборчого законодавства (відео)

Сьогодні Верховна Рада розгляне законопроекти про Виборчий кодекс України та щодо змін у закон про місцеві вибори, а також проект постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, розглянути сьогодні для включення до порядку денного сесії передбачається законопроект про внесення змін до закону про Держбюджет-2017.

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Серед іншого, сьогодні розглядатиметься низка законопроектів щодо протидії торгівлі людьми, державної підтримки кінематографії та про стратегічну екологічну оцінку.