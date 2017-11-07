У НАБУ підтвердили проведення обшуків у міністра інфраструктури Омеляна, про підозру поки не повідомляли

У Національному антикорупційному бюро підтвердили проведення обшуків у міністра інфраструктури Володимира Омеляна, але наголосили, що про підозру у кримінальному провадженні щодо можливого незаконного збагачення міністра наразі нікому не повідомлялося. Про це повідомила прес-служба НАБУ.

"3 листопада детективи НАБУ проводили слідчі дії в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у травні 2017 року за фактом можливого незаконного збагачення та можливого декларування недостовірних даних одним із членів Кабінету міністрів України. Про підозру у даному кримінальному провадженні наразі нікому не повідомлялося. Досудове розслідування триває", - йдеться у повідомленні.

Щодо інформації про нібито підготовку повідомлення про підозру першому заступнику міністра юстиції, у НАБУ наголосили, що вона не відповідає дійсності.

"Вкотре наголошуємо, що внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань не може бути підставою для звинувачень особи у вчиненні правопорушення. Відповідно до чинного законодавства України особа вважається невинуватою до моменту набрання чинності обвинувального вироку суду стосовно неї", - підкреслили в НАБУ.

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Як повідомляв УНІАН, в ухвалі Солом'янського районного суду м. Києва від 29 вересня 2017 року, текст якої було опубліковано 12 жовтня в Єдиному державному реєстрі судових рішень, зазначається, що НАБУ підозрює міністра інфраструктури України Володимира Омеляна в декларуванні недостовірної інформації та незаконному збагаченні.

«Детективами НАБУ проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні від 26.05.2017 р. за фактом декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення міністром інфраструктури України», - йдеться у визначенні.

У документі зазначається, що міністр зі своєю сім'єю проживає в будинку, вартість якого становить 7 млн грн. Цей будинок належить двоюрідній племінниці його дружини, але ця племінниця, за даними Державної фіскальної служби, не отримувала доходи, рівень яких міг би дозволити придбати таку нерухомість. За даними НАБУ, Омелян подав декларацію, в якій вказав, що проживає в квартирі, яка належить його дружині.

«Водночас, Особа З (Володимир Омелян - УНІАН) не вказав у декларації за 2016 рік своє право користування нерухомим майном, а саме будинком... Відомості в декларації за 2016 рік відрізняються від достовірних на 7 млн грн», - йдеться в ухвалі суду.

6 листопада у низці ЗМІ з'явилася інформація про обшуки в міністра інфраструктури Омеляна.