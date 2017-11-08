Конгресмени США представили проект резолюції про визнання Голодомору геноцидом

Група конгресменів подала проект постанови Конгресу до 85-х роковин геноциду – Голодомору. Серед співавторів - конгресмени відомі своєю підтримкою України: Енді Гарріс, Марсі Каптур, Браян Фіцпатрік та Сендер Левін, пише Голос Америки.

"Ми зі скорботою вшановуємо пам’ять мільйонів українців, які втратили життя через геноцид-Голодомор і ми прагнемо донести правду", - наголосили конгресмени.

"Радянський уряд умисно конфіскував врожай зерна і заморив голодом мільйони українців. Радянський диктатор Сталін наказав перекрити кордони України, щоб жодна людина не змогла уникнути голоду, і щоб міжнародна допомога, яка могла б полегшити страждання, не потрапила на цю територію", - проголошує проект постанови.

Від 7 до 10 мільйонів українців стали жертвами намагань сталінського тоталітаризму зламати спротив комуністичній окупації, йдеться в тексті.

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Постанова засуджує злочини радянського режиму, закликає поширювати інформацію про Голодомор, висловлює підримку зусиль народу України з розбудови демократії, вільних ринків, поваги до прав людини.

В тексті проекту постанови наводяться основні факти з дослідження Голодомору в США.

Численні вчені розкривали масштаб цього злочину, включаючи Ендрю Кернса, з Канади, який відвідав Україну в 1932 року і писав про голод та розстріли українців.

Після розпаду Радянського Союзу стали доступними архівні документи, які підтвердили той факт, що голод в Україні був створений штучно.

"Радянський Союз маніпулював іноземними журналістами, включаючи Волтера Дюранті з The New York Times, який свідомо заперечував не тільки масштаб, але й існування штучно створеного голоду, йдеться в тексті", - передає "Голос Америки".

Як зазначає видання, тогочасні кореспонденти постраждали через свою мужність у висвітленні Голодомору. Наприклад, такі як Ґарет Джонс, Вільям Чамберейн та Малькольм Маґґерідж, які писали: "Вони (селяни) розкажуть вам, що багато хто загинув від голоду і багато гине кожного дня, тисячі було застрелено урядом і сотні тисяч відправлені на заслання", йдеться в тексті постанови.

В травні 1934 року колишній конгресмен Гамільтон Фіш вніс проект постанови Конгресу про засудження колишнього радянського уряду через знищення українського народу.

В грудні 1985 року було створено Комісію з голоду в Україні, для того, щоб збільшити поінформованість про Голодомор. Висновок Комісії відзначав, що жертви Голодомору були "заморені штучно створеним голодом" і що "Сталін та його оточення вчинили геноцид проти українського народу в 1932-1933".

В 2006 з дозволу Конгресу в Вашингтоні була почата робота над пам’ятником жертвам Голодомору. Його відкрили в 2015 році, інформує проект постанови.