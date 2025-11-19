Рішення щодо фінансування України планують ухвалити на саміті лідерів ЄС, який запланований на 18 та 19 грудня.

Європейська комісія очікує, що країни-члени Європейського Союзу оперативно нададуть відповідь з пропозиціями фінансування України, оскільки "час збігає", заявила представниця Єврокомісії Паула Пінью на брифінгу в Брюсселі у вівторок, 18 листопада, повідомляє Deutsche Welle.

Офіційний представник ЄК Балаш Уйварі на питання щодо реакції країн Євросоюзу на лист голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн заявив, що говорити щось поки зарано, оскільки їх надіслали напередодні, 17 листопада.

В Єврокомісії очікують, що обговорення питання фінансування України, а також взаємодія між фон дер Ляєн та іншими учасниками дискусії має продовжитися.

При цьому, видання зазначає, що досі Єврокомісія не представила жодного офіційного проєкту щодо цього питання, а в листі лише вказала ймовірні варіанти.

Пропозиції Єврокомісії

Перший варіант - надання країнами ЄС добровільних двосторонніх грантів Євросоюзу, які в подальшому будуть передані Україні, але "за дотримання відповідних умов".

Другий варіант - Євросоюз надає кредит за рахунок запозичень на фінансових ринках. Його Україна має погасити після отримання компенсації від Росії за збитки. Він не буде покриватися за рахунок заморожених російських активів.

Третій варіант - надання Києву "репараційного кредиту" за рахунок заморожених російських активів.

Видання нагадало, що в першу чергу Бельгія не підтримує останній варіант, а саме в цій країні зберігається левова частка заморожених активів РФ.

Зазначається, що за словами політиків, чиновників та експертів в Брюсселі, остаточне рішення стосовно фінансування України в 2026-2027 роках має бути ухвалене на саміті лідерів ЄС 18-19 грудня. В іншому випадку Україна може залишитися без бюджетних коштів вже в другому кварталі 2026 року.

Фінансування для України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що посол США в НАТО Метью Вітакер висловив думку, що європейські союзники повинні зайняти "більш агресивну" позицію щодо Москви. Зокрема, Вітакер додав, що вони повинні продовжити реалізацію планів щодо використання заморожених російських активів з метою фінансування військових дій в Україні. За словами посла США в НАТО, це рішення стане "значним кроком" у підтримці фінансування Києва, що скорочується.

Також ми писали, що бельгійський депозитарій Euroclear, який є володарем заморожених російських активів на суму 193 млрд євро, погрожує подати позов проти ЄС в разі, якщо буде ухвалено рішення про конфіскацію цих коштів. Глава Euroclear Валері Урбен заявила, що такі дії є незаконними й не виключено, що Росія через це може звернутися до суду.

