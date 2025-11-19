Трамп заявив, що підтримує законопроєкт та готовий його підписати, якщо документ потрапить на його стіл.

Палата представників США у вівторок, 18 листопада, майже одноголосно ухвалила законопроект, який змусить оприлюднити матеріали розслідування, пов'язані з покійним мільярдером Джеффрі Епштейном, якого засудили за скоєння сексуальних злочинів, повідомляє The Guardian.

Видання зазначає, що це сталося після того, як президент США Дональд Трамп та його союзники-республіканці відмовилися від свого спротиву на тлі скандалу, який переслідує Трампа з моменту його повернення до Білого дому.

На вихідних очільник Білого дому заявив, що підтримує законопроєкт Палати представників й додав, що підпише його, якщо документ потрапить на його стіл.

Примітно, що демократи разом із жертвами Епштейна та їхніми захисниками, які були присутні в Палаті представників США під час ухвалення законопроєкту, привітали його ухвалення оплесками.

Вказується, що єдиний голос "проти" був від Клея Хіггінса, республіканця з Луїзіани. Видання поділилося, що він висловив побоювання, що цей захід призведе до оприлюднення деталей, що дозволяють ідентифікувати свідків, потенційних підозрюваних та інших осіб, які мають стосунок до розслідування.

"Як заявив президент Трамп, нам немає чого приховувати, тут немає чого приховувати. Я голосую за оприлюднення документів, щоб ми могли залишити позаду наклепницьку кампанію, яку розгорнули демократи. Боже, благослови Дональда Дж. Трампа", - сказав конгресмен-республіканець Трой Нелс.

Голова республіканського комітету з питань судочинства Джим Джордан висловив думку, що демократи могли б домогтися оприлюднення цих документів ще тоді, коли президентом США був Джо Байден.

"Чому ж вони вирішили це зробити саме зараз, після чотирьох років бездіяльності? Тому що переслідування президента Трампа стало для них справжньою одержимістю", - вважає Джордан.

Проте, як вказує видання, доля цього законопроєкту в Сенаті залишається невизначеною, оскільки лідер республіканської більшості Джон Тун не повідомив, чи збирається він винести його на голосування.

Більше того, якщо Сенат внесе будь-які зміни до законопроєкту, Палата представників США має повторно ухвалити документ, що, ймовірно, призведе до затримок його ухвалення.

За висновками слідчих, Епштейн помер в 2019 році в результаті вчинення самогубства. Він очікував на судове засідання за звинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

Скандал у справі Епштейна: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що представники Демократичної партії США оприлюднили документи, які свідчать про те, що президент США Дональд Трамп "знав про дівчат", які перебували у сексуальному рабстві в Епштейна. В Конгресі США оприлюднили частину з 23 000 документів, які були надані спадкоємцями мільярдера. Речниця адміністрації Трампа Керолайн Левітт звинуватила демократів у "вибірковому витоку електронних листів" з метою "заплямувати репутацію президента Трампа".

Також ми писали, що принц Ендрю оголосив, що відмовляється від своїх офіційних титулів після того, як визнав що звинувачення, пов’язані з Епштейном, відволікають увагу від роботи короля та королівської родини. За інформацією джерел, принц Вільям наполегливо переконував принца Ендрю ухвалити це рішення. Син королеви Єлизавети підтримував дружбу з Епштейном навіть після його засудження у 2008 році за звинуваченнями у торгівлі неповнолітніми.

