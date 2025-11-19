Ярмарок там зазвичай триває з 28 листопада до 4 січня.

Різдвяні ярмарки з дерев'яними будиночками, забитими унікальними подарунками, роблять святковий сезон по-справжньому незабутнім. У Європі вони користуються чималою популярністю.

Є одне європейське місто, яке вважається найдешевшим для візиту на Різдво. Як розповідає Mirror, мова про столицю Латвії – Ригу. Старе місто порадує архітектурою, а Ризький різдвяний ярмарок на Соборній площі допоможе відчути атмосферу свята.

Там розташовані численні ятки та процвітає гастрономічна сцена. На ярмарку ви зможете познайомитися з латиською кухнею, скуштувати зігріваючий глінтвейн, роздивитися вироби місцевих майстрів і придбати щось для себе.

Видання зазначає, що на ярмарку, який зазвичай триває з 28 листопада до 4 січня, можна знайти різноманітні ручні вироби, такі як свічки з бджолиного воску, пряники, шкарпетки, вовняні рукавички та набори для створення віночків, настінних прикрас тощо. Також буде змога насолодитися музикою від DJ щоп'ятниці, виступами хорів та музичних ансамблів щосуботи та народною музикою щонеділі.

"Місто, яке вважається "столицею модерну Європи", просто зачаровує своїми чарівними, барвистими будинками, що прикрашають вулиці, та жвавою культурною сценою. Більше того, воно наповнене магазинами та затишними ресторанами, де можна скуштувати традиційні латиські страви, а також жвавою площею Ліву, де розташовані бари та нічні клуби", – йдеться в матеріалі.

Не менш важливим аспектом є і доступність цього міста. Ось, які суми ви потенційно можете там витратити за вікенд (з розрахунку на двох осіб):

Чотири чашки кави в кафе або барі – 11,49 фунтів стерлінгів (приблизно 635,47 грн).

Два триразові прийоми іжі для двох (включно з пляшкою вина) – 132,89 фунтів стерлінгів (7349,71 грн).

Два квитки на автобус/поїзд з аеропорту до центру міста і назад – 7,18 фунтів стерлінгів (397,10 грн).

Чотири келихи глінтвейну, пуншу або Glühwein на різдвяному ярмарку – 14,37 фунтів стерлінгів (794,76 грн).

Чотири шматки торта/пряників/штолена на різдвяному ярмарку – 12,57 фунтів стерлінгів (695,21 грн).

З урахуванням проживання в готелі та витратами на дорогу, вікенд на двох у Ризі коштуватиме орієнтовно 555,50 фунтів стерлінгів (30722 грн). Соло подорож обійдеться орієнтовно у 277,75 фунтів стерлінгів (15361 грн).

Такі цифри різко контрастують з вікендом у Копенгагені (Данія). За оцінками, там відпочинок на двох коштував би аж 1056,55 фунтів стерлінгів (58434 грн) за ті самі розваги, що й вище. Поїздка до Відня (Австрія) обійдеться у 926,41 фунтів стерлінгів (51236 грн), порахувало видання.

Який різдвяний ярмарок найкрасивіший у Європі

Різдвяний ярмарок на центральній площі швейцарського Цюриха визнали найкрасивішим у Європі. Мова про ярмарок Zurich's Wienachtsdorf на площі Sechseläutenplatz.

На другому місці опинився ярмарок у австрійському Відні. Трійку лідерів замикає Страсбург, Франція.

