Нещодавно адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила перші серйозні санкції проти Росії.

Президент України Володимир Зеленський хоче скористатися посиленням тиску Сполучених Штатів Америки на Росію, аби "реанімувати" переговори щодо завершення війни.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на особу, обізнану з цим питанням. Автори матеріалу зазначають, що вже скоро Зеленський має зустрітися в Туреччині з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і спеціальним посланником США Стівом Віткоффом.

Раніше Туреччина вже відігравала посередницьку роль, приймаючи переговори між представниками України та РФ. Результати майбутніх обговорень Москві може особисто передати турецький міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, якщо буде позитивний результат, сказав один зі співрозмовників журналістів. Мова в тому числі про потенційний обмін полоненими.

Відео дня

Що про візит до Туреччини казав сам Зеленський

Про свою поїздку до Туреччини український президент повідомив у вівторок, 18 листопада:

"Ми готуємося до пожвавлення переговорів і розробили рішення, які запропонуємо нашим партнерам. Зробити все можливе, щоб наблизити кінець війни, є головним пріоритетом України", – йшлося в його заяві.

Під час спілкування з пресою в Мадриді він зауважив, що на зустрічі з Ердоганом говоритиме про те, "що робити, щоб досягти справедливого миру в Україні". Зеленський також заявив, що "отримав певні сигнали від США", але подробиць розкривати не став.

Посилення тиску США на Росію

Нещодавно адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила перші серйозні санкції проти Росії з моменту його інавгурації. Обмеження були спрямовані проти двох найбільших російських нафтовиробників – ПАТ "Роснефть" і ПАТ "Лукойл".

Крім того, після тривалого застою незабаром на голосування в Сенаті США можуть винести законопроєкт про вторинні санкції проти країн, що купують російські енергоносії. Зі слів співавтора документу, сенатора Ліндсі Грема, Трамп заявив журналістам, що він "не проти" цього.

Видання нагадує, що після вступу на пост президента США, Трамп обіцяв швидко закінчити війну РФ проти України. Але його зусилля зазнали невдачі – російський диктатор Путін не погодився на перемирʼя і висував вимоги, неприйнятні для Києва. Зараз же Росія веде активні атаки на українську енергетику.

Тиск США на Росію

Видання Newsweek писало, що президент США Дональд Трамп хоче ослабити Росію як нафтову державу. Американський лідер заявив, що країни, які продовжують вести бізнес із РФ, мають готуватися до суворих санкцій.

У Мінфіні США також оцінили вплив санкцій на Росію. Зазначається, що нові обмеження проти "Роснефти" та "Лукойлу" вже призвели до зниження доходів РФ від експорту сировини. Імовірно, вони також стануть причиною скорочення обсягів продажу російської нафти в довгостроковій перспективі.

Вас також можуть зацікавити новини: