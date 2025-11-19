Мова йде про засоби забезпечення зенітної оборонної системи Patriot, а також про супутнє обладнання.

Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України за кордон засобів забезпечення зенітної оборонної системи Patriot і супутнього обладнання на суму близько 105 мільйонів доларів США. Ця інформація була опублікована у вівторок, 18 листопада, на сайті Держдепу США.

В повідомленні Держдепу також йдеться, що Агентство з питань оборонної безпеки та співробітництва надало необхідну сертифікацію й повідомило про це Конгрес США.

Також в повідомленні відомства є уточнення щодо переліку товарів і послуг, які запросила Україна. Зокрема, опубліковано наступний перелік:

Модернізація пускових установок M901 до конфігурації M903;

Секретні та несекретні списки запропонованих вантажів і списки дозволених запасів для наземного допоміжного обладнання;

Інші необхідні послуги, а також допоміжне обладнання, запасні частини, підтримку, навчання та приладдя;

Елементи логістики та програмної підтримки.

В Держдепі США зазначили, що пропонований продаж поліпшить здатність України протистояти чинним та майбутнім загрозам, "озброївши її потужнішими засобами для проведення операцій із самооборони та забезпечення регіональної безпеки".

При цьому, в відомстві зазначили, що для реалізації продажу озброєння США мають направити представників уряду США та підрядників до Європейського бойового командування з метою підтримки та проведення навчання.

"Реалізація цього пропонованого продажу потребуватиме направлення приблизно 5 додаткових представників уряду США та 15 представників американських підрядників до Європейського бойового командування на строк до одного місяця для надання підтримки в проведенні навчання та періодичних нарад", - йдеться в заяві.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський хоче скористатися тим, що США посилили тиск на Росію з метою "реанімувати" переговори щодо завершення війни. Зеленський має зустрітися в Туреччині з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і спеціальним посланником США Стівом Віткоффом. Результати обговорень на цій зустрічі Москві може особисто передати турецький міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Вказується, що мова, зокрема, йтиме про потенційний новий обмін полоненими.

Також ми писали, що видання Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що Зеленський з Віткоффом та Ердоганом планують обговорити в середу, 19 листопада, активізацію переговорів щодо закінчення війни. Україна запропонує напрацьовані рішення.

