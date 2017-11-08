Посол Чалий закликав конгресмена США Енгеля підтримати посилення військово-технічної допомоги Україні

Посол України в США Валерій Чалий на зустрічі зі співголовою комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США Еліотом Енгелем закликав його підтримати посилення допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2018 рік. Про це повідомляється на сторінці Посольства України в США у соціальній мережі Facebook.

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Український дипломат звернувся до конгресмена Енгеля з проханням підтримати посилення програм військово-технічної допомоги Україні у федеральному бюджеті США 2018 року. Посол України також попросив конгресмена підтримати внесений на розгляд Палати представників проект резолюції, приуроченої до 85-х роковин Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні.

Крім того, Чалий поінформував співголову Комітету про впроваджувані в Україні реформи, а також поточну ситуацію на тимчасово окупованих територіях українського Донбасу та Криму.

Як повідомляв УНІАН, США після остаточного ухвалення оборонного бюджету можуть значно збільшити допомогу Україні. Ухвалений Палатою представників проект закону про бюджетні асигнування на національну оборону на 2018 фінансовий рік створює додаткові можливості для забезпечення професійною підготовкою військових і надання оснащення в рамках закону про допомогу Україні у галузі безпеки. Крім того, передбачена фінансова підтримка, а також президенту США надані повноваження для надання летальної допомоги Україні.