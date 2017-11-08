Розпочато розслідування нападу на журналістів, які знімали прибуття Медведчука з Росії

За фактом перешкоджання роботі знімальної групи програми "Схеми" в київському аеропорту відкрито кримінальне провадження. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

Читайте такожОпубліковано відео нападу на журналістів, які знімали приліт Медведчука з Росії

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні вести буде Солом'янське управління поліції в Києві під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №9.

Як повідомляв УНІАН, в аеропорту "Київ" охоронці Медведчука напали на журналістів "Радіо Свобода", які знімали його приліт з Росії. За словами журналістів, їх били ліктями, штовхали, а у оператора двічі вибили камеру з рук. Крім того, було заблоковано автомобіль знімальної групи.