Без гречки і лавочок: автор нового виборчого кодексу розповів, що зміниться для виборців

Верховна Рада у першому читанні ухвалила новий виборчий кодекс. Автор закону, нардеп від "Народного фронту" Леонід Ємець в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1" розповів, яким чином відбуватимуться вибори, якщо закон ухвалять остаточно, передає ТСН.

За його словами, людина у своєму виборчому окрузі має обрати партію, за яку вона голосуватиме. Партія перед виборами має оприлюднити список кандидатів до Верховної Ради і розподілити їх рівномірно на 27 регіональних виборчих округів. Кандидатів у кожному окрузі має бути максимум 17 і не менше п’яти.

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Обравши партію, виборець має ще поставити галочку напроти кандидата, якого вважає гідним. Таким чином, саме виборець формує рейтинг кандидатів, які зрештою потраплять до парламенту.

"Купити місце у виборчому списку неможливо, тому що не партійне керівництво, не з’їзд і не лідер партії визначає, де буде кандидат у списку, а виборець. Він приходить на дільницю і власним голосом визначає підтримку того чи іншого кандидата і пересуває його на верх списку", - сказав Ємець.

"Відкриті виборчі списки, прибирається мажоритарка, відповідно, прибирається можливість купувати виборців гречкою, лавочками і таким іншим", - додає депутат.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні Виборчий кодекс, поданий головою парламенту Андрієм Парубієм та депутатами Олександром Черненком і Леонідом Ємцем.

За підтримку законопроекту №3112-1 проголосували 226 (за необхідних мінімум 226 — УНІАН) із 368 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.