Порошенко: влада повертає українську мову українцям, захищаючи права нацменшин

Президент України Петро Порошенко заявляє, що завдяки освітній реформі влада повертає українську мову українцям, захищаючи права національних меншин, захищаючи національні меншини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на зустрічі з новообраними керівниками об’єднаних територіальних громад і депутатами у Києві.

«Ми ухвалили нову та амбітну реформу освіти, яка робить дуже важливу справу – не просто підвищує та робить сучасним процес освіти, інтерактивним, гнучким», - заявив він.

«Є й ще одна важлива річ – ми повертаємо українську мову українцям. Так, захищаючи національні меншини. Але українською мовою буде говорити кожен українець. Бажано, щоб і ще декількома іншими», - наголосив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 про мову освіти) викликали занепокоєння ряду країн, зокрема Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні запроваджується 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти та науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.

28 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив ст. 7 закону «Про освіту» на розгляд Венеціанської комісії. Її висновки щодо закону будуть готові до грудня.