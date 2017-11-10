У Києві "обчистили" російського дипломата - ЗМІ

У Солом'янському районі Києва 9 листопада обікрали другого секретаря посольства Росії в Україні.

Дипломат стригся в елітному салоні краси, який розташований за два кілометри від посольства – на проспекті Лобановського. Про це передає "Обозреватель", посилаючись на власні джерела.

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Коли він збирався розплатитися за послуги, то не знайшов гаманця. Також злодій "прихопив" із собою документи росіянина.

Розслідуванням займається Солом'янське управління поліції. За інформацією джерела, співробітник МЗС РФ був "засланий" до Києва наприкінці вересня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, в Києві на Майдані Незалежності у ніч на 5 листопада невідомі напали на американського дипломата.