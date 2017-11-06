На Майдані незалежності в Києві побили американського дипломата

У Києві на Майдані незалежності в ніч на 5 листопада невідомі напали на американського дипломата. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Повідомлення від служби безпеки одного з посольств в чергову частину поліції Києва надійшло близько 10:00 в неділю. Правоохоронцям повідомили, що невідомі побили працівника на Майдані Незалежності. За викликом виїхали співробітники Шевченківського управління поліції.

Начальник відділу Шевченківського управління поліції Ігор Падюк роз'яснив:

"40-річний потерпілий розповів, що прямував вночі в заклад швидкого харчування і слухав плеєр. Коли піднявся з пішохідного переходу, назустріч йому йшов незнайомець, який, можливо, щось сказав. Іноземець почав діставати з вух навушники – і отримав удар в обличчя".

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Вранці служба безпеки посольства рекомендувала йому повідомити про інцидент в поліцію.

Зазначимо, що "Обозреватель" з посиланням на джерело, повідомляє, що потерпілим став другий секретар посольства США в Україні – Омар Карденті.

Як повідомляв УНІАН, біля будівлі Вищого спеціалізованого суду Києва, де триває розгляд справи прикордонника Сергія Колмогорова, група невідомих людей спробувала побити радника глави МВС Зоряна Шкіряка.