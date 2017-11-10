Шухевич про стосунки з Польщею: повертатися в історію можуть історики, політики не повинні експлуатувати ці події

Політики не повинні спекулювати історією. Про це заявив нардеп (РП), син Романа Шухевича Юрій-Богдан Шухевич, коментуючи історичні суперечки і викликану цим політичну кризу між Польщею і Україною.

"Давайте не будемо звертатися до минулого: або ми живемо сьогодні і дивимося в майбутнє, або ми знову будемо розбирати до Болеслава Хороброго. Так не можна. Подивіться на різні народи - хтось, десь з кимось воював, мали дуже неприємні взаємини, але пройшли століття. Хто сьогодні згадує, що Туреччина та Іран постійно воювали. І багато подібних прикладів", - заявив Шухевич, передає Цензор.НЕТ.

"Повертатися в історію можуть історики, науковці, але політики не можуть експлуатувати ці події сьогодні. Це не тактовно і не красиво", - акцентував він.

"Українська реакція повинна бути твердою. Твердо сказати: панове, облиште, ми ж можемо, не хочемо цього, але можемо багато чого сказати", - додав Шухевич.

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Нагадаємо, на початку листопада відносини України і Польщі знову загострилися у зв'язку з історичними суперечками. Глава міністерства закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський відмовився відвідати Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрма Лонцького" під час свого офіційного візиту до Львова. 3 листопада Польща заявила, що запускає процедури, які не дозволять налаштованим проти даної країни перетнути межу. За словами глави польського МЗС Вітольда Ващиковського, обмеження торкнуться людей, які використовують адміністративні інструменти, не дозволяючи продовжувати ексгумацію, оновлювати місця польського богослужіння і т. д.

Через кілька днів підключився і Дуда, який закликав президента Петра Порошенка і прем'єра Володимира Гройсмана не призначати на керівні посади людей з антипольськими поглядами. У відповідь на заяву польського президента в МЗС відповіли, що в Україні немає політиків з антипольськими поглядами.

9 листопада стало відомо, що Міністерство закордонних справ Польщі готує список українців, яким буде заборонений в'їзд в країну. За неофіційними даними відомо, що в цьому списку буде знаходитися і голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Він вже прокоментував це повідомлення, заявивши, що "Польща зазвучала в унісон з авторитарною Росією".

У зв'язку заявами польських політиків і нової напруженістю у відносинах України та Польщі президент Петро Порошенко ініціював засідання консультаційного Комітету президентів двох країн.