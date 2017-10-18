Зустріч Порошенка з нардепами в АП зірвалася (відео)

Група з п'яти народних депутатів, які вимагають створення Антикорупційного суду, відмовилася зустрічатися з президентом України Петром Порошенком через відмову прийняти усіх їх в приміщенні Адміністрації президента.

Про це повідомив народний депутат Сергій Лещенко у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, він повідомив, що група народних депутатів прийшла в Адміністрацію президента для зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

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"Адміністрація відмовилася прийняти групу депутатів у повному складі: Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Юрій Дерев‘янко, Юрій Левченко і я. Перший заступник глави АП Віталій Ковальчук повідомив, що готові прийняти лише трьох депутатів - без Левченка і Дерев‘янка. Ми не вважаємо можливим брати участь в такій зустрічі без колег", - повідомив Лещенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше у прес-службі АП повідомили, що Порошенко підтвердив готовність зустрітись віч-на-віч з народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка» Мустафою Найємом.

Як відомо, Найєм в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що він та ще кілька народних депутатів мають намір піти в середу ввечері до президента Порошенка і дізнатися у нього терміни внесення до Верховної Ради законопроекту про створення Антикорупційного суду.

17 жовтня під Верховною Радою розпочався мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін у виборче законодавство, а також створення Антикорупційного суду.

Протягом дня відбулися зіткнення поліції і мітингувальників.

Учасники акції заявили про намір залишатися під будівлею ВР щонайменше до четверга, оскільки очікують, що саме 19 жовтня парламент розгляне їхні вимоги.

Сьогодні, 18 жовтня, заступник голови фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв зазначив, що наразі узгодженого законопроекту щодо створення Антикорупційного суду не існує.

Вчора, 17 жовтня, голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив, що експертна оцінка Венеціанської комісії щодо двох зареєстрованих у ВР законопроектів про антикорупційні суди в Україні передбачає відкликання народними депутатами цих законопроектів.

6 жовтня Венеціанська комісія у своїх висновках запропонувала президенту України Петру Порошенку негайно подати до Верховної Ради власний законопроект про антикорупційні суди в Україні, який буде спиратися на рекомендації ВК.

У ВК вважають, що єдиним шляхом у боротьбі з корупцією на високому рівні в Україні повинно стати швидке створення високого спеціалізованого антикорупційного суду (ВСАС), як це передбачено законом «Про судоустрій і статус суддів», судді якого будуть обрані за прозорою процедурою за участю міжнародної спільноти.