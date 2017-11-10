Порошенко: Україна знайде компроміс з європейськими партнерами щодо мовних положень закону про освіту

Президент України Петро Порошенко висловив впевненість, що Україна знайде компроміс з європейськими партнерами щодо мовних положень закону про освіту. Про це Порошенко повідомив сьогодні під час засідання Національної ради реформ у Києві.

Зокрема, президент відзначив важливість освітньої реформи.

«Освітня реформа має дві складових: перша – це перехід до інтерактивної сучасної освіти, коли сам вчитель має можливість визначати програму, за якою він буде навчати дітей. Друга, і не менш важлива, – через освітню реформу ми захищаємо українську мову і всі українські діти будуть мати можливість доступу до навчання українською, не порушуючи і не чіпаючи мову національних меншин», - зауважив глава держави.

«Незважаючи на дуже інтенсивні переговори з нашими європейськими колегами і сусідами, де ми впевнені, що знайдемо компроміс, мені було приємно бачити, як об’єдналося українське суспільство», - додав президент.

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Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон "Про освіту", мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти та науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

28 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив ст. 7 закону "Про освіту" на розгляд Венеціанської комісії. Очікувалося, що її висновок щодо закону буде готовий до грудня.

30 жовтня Гриневич уточнила, що висновки комісії мають бути оприлюднені орієнтовно 11 грудня.