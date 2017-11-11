Президент України Петро Порошенко наголосив на важливості усунення президента від формування складів судів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глав держави заявив на урочистій церемонії складення присяги суддями Верховного суду.

"Скоро вже тисяча років від початку князювання Ярослава Мудрого і народження "Руської правди". Понад 300 років Конституції Пилипа Орлика. І виповнюється століття Українській народній республіці. І 27-й рік нашої незалежності. Але я можу наголосити, що по-справжньому незалежного суду, такого, як зараз створюється, у нас не було ще ніколи. Не з'явився він і після 1991 року. Змінювалися президенти, уряди, парламенти, створювалися юрисдикції, додавалися інстанції, але судова система не була по-справжньому незалежною, і тому не задовольняла потреби суспільства", - заявив глава держави.

Він нагадав, що минулого року було ухвалено зміни до Основного Закону в частині проведення судової реформи.

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"Ми пішли на рішучі кроки минулого року, коли змінили відповідні норми Конституції, заклали нарешті фундамент незалежності всієї судової системи і, в першу чергу, Верховного суду, який вже будується саме на цьому новому фундаменті.

Вперше від процедури добору суддів були усунуті всі політичні органи, політичні партії, парламент. Ви пам'ятаєте, скільки судді чекали в парламенті або призначення, або звільнення. Як судді викликалися для того, щоб або якісь зобов'язання брати, або давати пояснення. Дуже важливо, що усунутий і президент від формування судів", - наголосив Порошенко.

Судді оновленого Верховного суду склали присягу