Польща уподібнюється Росії в методах роботи і тиску в питаннях історії - В'ятрович

Директор Українського інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович вважає, що заяви з російської і польської сторони перегукуються. Про це він заявив в чаті на "Главреді".

"Польща, на жаль, уподібнюється Росії в методах роботи і тиску. Тому що зараз тільки з Польщі та Росії на державному рівні лунають зауваження про те, що українці неправильно інтерпретують свою історію. А це, у принципі, є моветоном для політики будь-якої іншої держави. Спочатку ми чули це тільки з боку Росії, а тепер, по суті, ті ж голоси ми чуємо з боку Польщі", - розповів він.

В'ятрович також відзначив подібність історично суперечливих тем, які піднімають поляки і росіяни.

"Що більш парадоксально, ці зауваження стосуються однієї і тієї ж теми - йдеться, в першу чергу, про період Другої світової війни і боротьбу українців за незалежність. І що ще більш парадоксально - і з одного, і з іншого боку ми бачимо найбільший тиск на нібито необхідність перегляду боротьби українців за незалежність", - заявив історик.

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Голова Українського інституту національної пам'яті додав, що з російської сторони теж все починалося з того, що українці повинні засудити український націоналістичний рух.

"Потім це перейшло до засудження боротьби українців за незалежність як таку, а ще пізніше дійшло до того, що українці не мають права на свою незалежність. Польща, слава Богу, ще не зайшла так далеко і, сподіваюся, не зайде. Але ці нестримані голоси про необхідність засудження спочатку українського націоналізму, а потім боротьби за незалежність, а також спроби ставити її як злочинну - вже звучать у повний голос", - резюмував він.

Раніше польські засоби масової інформації повідомили, що голові Українського інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу заборонений в'їзд до Польщі.

Відзначається, що ця інформація офіційно не опублікована, але рішення про заборону В'ятровичу в'їзду було направлено міністром закордонних справ Польщі Вітольдом Ващиковським. Нещодавно Ващиковський оголосив, що розробляється процедура, відповідно до якої буде складено список українців, яким буде заборонено в'їзд до Польщі.

Українські дипломати у Варшаві поки не отримували підтвердження про заборону голові Українського інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу в'їзду в Польщу.