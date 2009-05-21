Плющ: заборонити грати - все одно, що заборонити алкоголізм

Заборона грального бізнесу – це не кращий метод боротьби з цим явищем, вважає народний депутат України від фракції "Наша Україна – Народна самооборона" Іван ПЛЮЩ, пише інтернет-видання Forpost.

«Заборонений плід завжди солодкий – тому я проголосував проти цього закону. Більш того, я вважаю, що заборона буде додатковим чинником, який сприятиме криміналізації грального бізнесу», - пояснив І.ПЛЮЩ.

Народний депутат упевнений, що Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні» було ухвалено поспіхом, і багато важливих моментів залишилися неврегульованими, а шляхів їх вирішення автори документа не запропонували.

«Перед тим, як приймати закон про заборону, потрібно було передбачити джерела повернення грошей за ліцензії і патенти. Адже цей бізнес був законним. Але що ж це за вольові рішення, що ж це за держава, коли сьогодні - дозволено, а завтра - заборонено! Треба людей підготувати, поставити якісь терміни для згортання бізнесу, передбачити компенсації, і так далі. А так, заборонити грати – все одно, що заборонити алкоголізм», - вважає І.ПЛЮЩ.

Також, за словами народного депутата, в законі є популістська складова: «Я вважаю, що даною забороною певні політичні сили хотіли зіграти на суспільних настроях перед виборами».

Разом з тим І.ПЛЮЩ вважає, що той гральний бізнес, який сьогодні є в Україні, потребує впорядковування.

«Я підтримую всі заходи, спрямовані на впорядковування сфери грального бізнесу. Щоб гральних залів не було в житлових будинках, в місцях масового відпочинку молоді і так далі. Необхідно надати йому такі організаційні форми, які виключали б негативні соціальні наслідки від його ведення», - сказав він.

Як нагадує Forpost, 15 травня ц.р. Верховна Рада України 340 голосами ухвалила Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Головне науково-експертне Управління Верховної Ради дало негативний висновок цьому закону. На думку його експертів, «загальна заборона (навіть тимчасова) господарської діяльності з організації азартних ігор призведе до її криміналізації, зокрема, шляхом різкого збільшення кількості нелегальних гральних закладів і зростання корупції».

19 травня відбувся 30 тисячний мітинг протесту працівників гральної індустрії, які звернулися до Президента з проханням ветувати Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні».