Скандал в авіапромі: гроші на літаки звітрилися?

Розрахунки українських чиновників активізувати український авіапром через механізми лізингу поки що не виправдались, такого висновку дійшов тижневик «Коментарі:».

Замість літаків підприємства-лізингодавці «отримали» судову тяганину.

Як стало відомо виданню, ДП «Лізингтехтранс» (створене Міністерством транспорту й зв`язку України в 2006 році з метою сприяння оновленню усіх видів транспорту та транспортної інфраструктури) подало в суд на Київський авіаційний завод «Авіант» через недотримання виробником літака Ан-148 термінів поставки авіатехніки (відповідно до контракту, передача першого літака була намічена на листопад 2008 року, другого - на січень-лютий 2009 року).

Гроші на будівництво літаків «Лізингтехтранс» перерахував у рамках виконання державної програми «Придбання літаків Ан-148 через державне лізингове підприємство», але куди вони поділися, - невідомо, зауважують «Коментарі:». Принаймні, контрольні органи не поспішають робити заяви про винуватців катастрофічної ситуації на «Авіанті».

З перспективою судових розглядів може зіткнутися й інша лізингова компанія - «Укртранслізинг» (УТЛ), створена за ініціативою Міністерства транспорту та Міністерства промислової політики ще 1998 року.

Як стало відомо «Коментарям:», уряд має намір у судовому порядку з`ясувати законність передачі акцій компанії приватним власникам.

Приводом до такого позову, як уважають джерела тижневика, може бути тривала суперечка між Харківським державним авіаційним виробничим підприємством (ХДАВП) і УТЛ з приводу приналежності літака Ан-74ТК-300Д, що добудовується на заводі. Керівництво підприємства вважає, що машину потрібно передавати Лівії, а УТЛ наполягає, що літак варто залишити в Україні.

В УТЛ стверджують, що зараз між компанією й ХДАВП ведеться серйозний конструктивний діалог, а про урядову ініціативу «розібратися» із приватними акціонерами там поки не чули. «Я не чув про доручення (уряду), але інтерес до нашої компанії можливий у контексті намірів прем`єр-міністра підняти авіабудування», - заявив представник «Укртранслізингу».

Крім того, уряд доручив міністерствам промислової політики, транспорту й зв`язку відпрацювати питання про розрив контракту між «Лізингтехтрансом» й «Авіантом» з метою продажу літаків, які будуються заводом, російській Об`єднаній авіабудівній корпорації. (У розпорядженні редакції «Коментарів:» опинилася копія протоколу урядової наради про фінансове оздоровлення авіабудівельної галузі, що відбулася наприкінці квітня.)

Всі ці «дрібні» неприємності, резюмує тижневик, у черговий раз засвідчили глибину виробничо-фінансової кризи в національному авіапромі, яку неможливо подолати періодичними фінансовими вливаннями або експериментами «по вдосконаленню управління» у вигляді створення нової авіапромівської структури чи її перепідпорядкування.