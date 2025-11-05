За словами Маска, презентація цього автомобіля буде незабутньою.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск натякнув на те, що компанія розробляє літаючий автомобіль. За його словами, новинку можуть представити вже до кінця року, пише Axios.

Зазначається, що в інтерв'ю подкастеру Джо Рогану мільярдер зробив гучну заяву про розробку літаючого автомобіля. За словами Маска, компанія близька до презентації прототипу і вона буде незабутньою. Він зазначив, що такий автомобіль хотів би купити підприємець Пітер Тіль.

"Мій друг Пітер Тіль одного разу зауважив, що в майбутньому повинні були з'явитися літаючі автомобілі, але у нас їх немає. Я думаю, що якщо Пітер хоче літаючий автомобіль, ми повинні мати можливість його купити", - сказав Маск.

У виданні додали, що на нинішньому ринку найближчими до літаючих автомобілів є електричні транспортні засоби з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL). Над такими моделями працюють, зокрема, компанії Joby Aviation, Volocopter і Jetson.

eVTOL схожі на великі дрони і найчастіше вміщують кілька людей. Прихильники цієї ідеї стверджують, що вони можуть зробити транспорт більш екологічним, тихим, безпечним і доступним.

Маск же давно говорив про те, що він любить автомобілі і польоти. Проте, він запевняв, що ці речі не варто об'єднувати, оскільки "вони будуть досить гучними".

Скільки кілометрів може проїхати електрокар Tesla з 1% заряду

Раніше в Supercar Blondie розповіли, яку відстань здатні проїхати електромобілі Tesla всього з 1% заряду. Як виявилося, цього може бути достатньо для того, щоб дістатися до найближчої зарядної станції.

Незалежні тести показали, що з 1% заряду батареї електрокари Tesla в середньому здатні проїхати від 3 до 5 кілометрів. Проте реальний показник варіюється залежно від погодних умов і швидкості руху.

