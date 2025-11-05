Генеральний директор Tesla Ілон Маск натякнув на те, що компанія розробляє літаючий автомобіль. За його словами, новинку можуть представити вже до кінця року, пише Axios.
Зазначається, що в інтерв'ю подкастеру Джо Рогану мільярдер зробив гучну заяву про розробку літаючого автомобіля. За словами Маска, компанія близька до презентації прототипу і вона буде незабутньою. Він зазначив, що такий автомобіль хотів би купити підприємець Пітер Тіль.
"Мій друг Пітер Тіль одного разу зауважив, що в майбутньому повинні були з'явитися літаючі автомобілі, але у нас їх немає. Я думаю, що якщо Пітер хоче літаючий автомобіль, ми повинні мати можливість його купити", - сказав Маск.
У виданні додали, що на нинішньому ринку найближчими до літаючих автомобілів є електричні транспортні засоби з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL). Над такими моделями працюють, зокрема, компанії Joby Aviation, Volocopter і Jetson.
eVTOL схожі на великі дрони і найчастіше вміщують кілька людей. Прихильники цієї ідеї стверджують, що вони можуть зробити транспорт більш екологічним, тихим, безпечним і доступним.
Маск же давно говорив про те, що він любить автомобілі і польоти. Проте, він запевняв, що ці речі не варто об'єднувати, оскільки "вони будуть досить гучними".
