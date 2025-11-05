Ворог готує умови для штурмів малими групами піхоти, повідомив Волошин.

На південному напрямку російські війська активізували застосування артилерії та засобів радіоелектронної боротьби, щоб підготувати умови для штурмів малими групами піхоти, розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. Про це пише Укрінформ.

"Противник збільшує застосування засобів радіоелектронної боротьби та кількість артилерії, і саме боєприпасів під час цих артилерійських обстрілів, тобто він намагається зробити безпечнішою для штурмових дій малими групами піхоти смугу, де розміщені наші позиції", - пояснив військовий.

За його словами, головна мета цих дій - знищити укріплення на передовому рубежі та зруйнувати будівлі в населених пунктах, щоб їх неможливо було використовувати для оборони.

Відео дня

Водночас, каже Волошин, ворог накопичує сили й засоби, щоб проводити штурмові операції малими групами піхоти. Основна ж частина атак, за даними речника, відбувається вранці - в період з 4:30 до 10-ї.

"Ми помітили таку особливість, що ворог більше воює зранку, хоча деякі зі штурмових дій тривають увесь світловий день, чимало штурмів є й у вечірню пору, проте більшість усе ж зранку", - наголосив Волошин.

Ситуація на фронті: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, у Генштабі розповіли, чи є оточення українських підрозділів у Покровську. За його даними, у місті проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися, триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися, оточення наших підрозділів та частин немає.

Водночас українські бійці розповіли виданню Bild, що ми втратили 80% міста Покровська. За даними співрозмовників, російські війська прорвалися в межі Покровська і просуваються до повного оточення українських підрозділів.

Також стало відомо, що росіяни рвуться у Лиман на Донеччині. За інформацією Радіо Свобода, ситуація там зараз схожа на те, що відбувається із Покровськом, оскільки у наступі бере велика кількість живої сили супротивника, російські групи намагаються просочитися у місто.

Вас також можуть зацікавити новини: