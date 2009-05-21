Для Балоги залишилася лише одна роль - Жириновського?

Колишній глава президентського Секретаріату Віктор БАЛОГА може стати “українським ЖИРИНОВСЬКИМ” і грати роль “мужнього й хуліганистого політика”, вважає керівник всеукраїнської соціологічної служби “Український барометр” Віктор НЕБОЖЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції В.НЕБОЖЕНКО сказав, що місце такого собі “українського Жириновського”, людини, яка говорить несподіванки і неприємності, що будуть торкатися практично всього політичного спектру, – єдине, яке ще не зайняте в українській політиці. Все інше – “хороших, чистих і пухнастих, зайнято, поганих і брудних – зайнято, консервативних і тих, хто на тисячоліття чіпляється за владу будь-якою ціною, теж зайнято”, додав він.

“Залишилася одна роль – яскравого, розмовляючого народною мовою, але досить мужнього і хуліганистого політика. Цілком можливо, БАЛОГА знайде себе там”, - вважає В.НЕБОЖЕНКО. До речі, додав він, такі люди, хоча й не тягнуть на знамениту “сильну руку”, але дуже подобаються електорату України.

Експерт також вважає, що В.БАЛОГА знав про відсутність шансів Президента України Віктора ЮЩЕНКА бути обраним на другий термін ще минулого року і добре підготувався “до евакуації”.

“Тому й ініціатива виявилася на його боці як у відставці, так і в наступі, а ЮЩЕНКО робить вигляд, що його це не стосується”, - зазначив В.НЕБОЖЕНКО, додавши, що така позиція глави держави дуже неправильна.

Крім того, В.НЕБОЖЕНКО припускає, що у колишнього глави Секретаріату Президента є домовленості з певними фінансово-промисловими групами щодо фінансової підтримки його політичних проектів.

Тому що витрачати ресурси Закарпаття, перконаний він, В.БАЛОГА не буде. “Це святе – все, що занесене на Закарпаття, не повинно нікуди вийти”, - додав політолог.

В.НЕБОЖЕНКО вважає, що через кілька місяців можна буде вже побачити політиків і бізнес, які дуже обережно будуть підтримувати В.БАЛОГУ.

“Насправді, він (В.БАЛОГА – УНІАН) закрутив таку інтригу з ЮЩЕНКОМ і українським політикумом... Чого лише варта його погроза опублікувати список лобістських проектів оточення ЮЩЕНКА... Це... оригінально”, - сказав В.НЕБОЖЕНКО.