Незаконно утримуваному в РФ українському журналісту Сущенку дозволили побачення з родиною - адвокат

Незаконно утримуваному в РФ українському журналісту Роману Сущенку дозволили побачення з дружиною і дочкою. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це УНІАН повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін.

«20 листопада українському журналісту Роману Сущенку дозволено чергове побачення з дружиною і дочкою у тюрмі Лефортово. Можливо, останнє до початку суду по суті», - сказав він.

Читайте такожУ Кремлі одержали лист сина арештованого українця Сущенка

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 року в Москві затримала кореспондента "Укрінформу" Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю".

Кримінальну справу стосовно журналіста було порушено за статтею "шпигунство". 25 вересня Московський міський суд продовжив термін арешту Сущенка до 30 листопада.

21 жовтня Фейгін повідомив, що слідство у справі Сущенка завершено. «Ми ознайомилися з двома томами з десяти. За версією ФСБ, Роман збирав інформацію про вторгнення російських військ в Україну», - сказав адвокат. 10 листопада Мосміськсуд визнав законним продовження арешту Сущенка до 30 листопада.