Волкер передасть Суркову листи від сімей українських заручників

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер передасть помічникові президента РФ Владислава Суркова, на прохання української сторони, листи від сімей заручників.

Про це у Фейсбуці повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

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«Сьогодні спецпредставник США з питань України Курт Волкер зустрічається з путінським радником Сурковим. Він, на прохання української сторони, передасть РФ листи від сімей заручників і вимогу негайного звільнення. Питання безпеки і заручники – наші ключові пріоритети», – написала Геращенко.

Як повідомлялося, Волкер і Сурков на зустрічі 13 листопада в Белграді обговорять всі найважливіші питання врегулювання ситуації на південному сході України, зокрема, пов’язані з миротворчою місією на Донбасі.