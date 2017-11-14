Рада планує сьогодні розглянути Держбюджет-2018 у першому читанні (наживо)
Крім того, сьогодні планується розглядати законопроект про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості в другому читанні.
Сьогодні о 16.00 Верховна Рада України планує перейти до розгляду законопроекту про Державний бюджет України на 2018 у першому читанні.
Як передає кореспондент УНІАН, згідно з порядком денним, робота парламенту сьогодні почнеться з низки питань аграрної політики.
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Також депутати сьогодні спробують відкликати з порядку денного сесії законопроект про антикорупційні суди.
Крім того, сьогодні планується розглядати законопроект про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості в другому читанні.
Серед іншого, сьогодні до розгляду планується ще низка економічних законопроектів. Зокрема, законопроект про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність.