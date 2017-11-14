Польща чекає від України готовності до розмов, а не ультиматумів - МЗС

Польща розраховує, що замість ультиматумів з українського боку декларована готовність до розмов знайде підтвердження в реальних діях. Про це розповів віце-міністр закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький в інтерв’ю агентству PAP, передає "Європейська правда"

Він нагадав про пропозицію віце-міністра культури Польщі Пьотра Глінського, зроблену наприкінці жовтня, щодо обговорення легалізації місць пам’яті по обидва боки кордону.

"Ця пропозиція і надалі актуальна і ми розраховуємо, що замість ультиматумів з українського боку декларована готовність до розмов знайде реальне підтвердження у діях. Ми маємо що ділити з українцями" - сказав Ціхоцький.

Він нагадав, що Польща також ще не до кінця пережила процеси поєднання з німцями, литовцями і між самими поляками.

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"Ми не нав’язуємо Україні своєї версії історії. Але це не так, як ми чули у вихідні, що пан В’ятрович представляє "чітко окреслену історичну перспективу". Фальшування, маніпуляція історіє, ідеологізація минулого не має нічого спільною з "накресленою історичною перспективою" - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що надзвичайне засідання Консультаційного комітету президентів України і Польщі відбудеться 17 листопада в Кракові. Темами зустрічі стануть двосторонні питання та підготовка саміту "Східного партнерства".