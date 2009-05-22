Скандал навколо Єханурова – щоб відволікти увагу від Луценка?

Народний депутат України від фракції "Наша Україна – Народна самооборона" Зиновій ШКУТЯК упевнений, що ситуація, яка склалася сьогодні навколо міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА штучно створена прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО для відволікання уваги від скандалу за участю міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА. Про це депутат заявив сайту RAZOM.

«Скандал навколо міністра оборони має дві мети. Перша – це початок президентської кампанії. Юлія Володимирівна вже оголосила, що йде на вибори, і вона зачищає навколо себе людей, які їй опонують, тому це звичайна зачистка". "Друга мета скандалу навколо Ю.ЄХАНУРОВА – звичайне відволікання уваги від «п’яного скандалу» з Ю.ЛУЦЕНКОМ. Це звичайне перемикання уваги», - наголосив З.ШКУТЯК.

За його словами, «якщо ми прийняли рішення, що очолювати Міністерство оборони повинна цивільна людина, то кращого фахівця, ніж Ю.ЄХАНУРОВ, просто немає».

Як повідомляв УНІАН, 5 травня німецька газета «Більд» повідомила, що Ю.ЛУЦЕНКО з сином 4 травня провели півдня в поліцейській дільниці аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними ЗМІ, їх у стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сварки з поліцейськими.

12 травня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що німецька поліція безпідставно затримала його і сина, оскільки вони були тверезими, але він подає у відставку з посади міністра внутрішніх справ України, щоб не дестабілізувати ситуацію в МВС.

20 травня прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО виступила за відставку Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони у зв’язку з “безпрецедентним корупційним поводженням з бюджетними коштами”, у тому числі у сфері організації харчування військовослужбовців.

У свою чергу, Міністерство оборони у своїй заяві закликало керівництво уряду бути стриманими і виваженими в публічних заявах та відмовитися від практики використання неперевірених і сумнівних даних задля вирішення політичних завдань.