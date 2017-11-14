Україна має визнати Росію агресором і розірвати з нею дипломатичні відносини – УКРОП

Про це в ефірі телеканалу ZIK заявила народний депутат з УКРОПу Ірина Констанкевич. За її словами, відповідна правка, яку внесли представники УКРОПу, має бути врахована при розгляді у другому читанні законопроекту № 7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях».

«Якщо ми визнаємо даним законопроектом Росію агресором, то повинні розірвати з нею дипломатичні відносини», – наголосила парламентар.

Представниця УКРОПу зазначила, що у всесвітній історії відсутні прецеденти, коли країни продовжували дипломатичні зносини під час збройного конфлікту.

Також Ірина Констанкевич підкреслила, що, згідно з соціологічними опитуваннями, більшість громадян України підтримують розірвання дипвідносин з РФ. Проте чинна влада вдається до напівзаходів, коли визнає Росію агресором на словах і продовжує активну торгівлю на практиці.

«Патріотична позиція вимагає від нас категоричності й послідовності. Тому ми виступаємо проти торгівлі з агресором і присутності російського фінансового капіталу в Україні», – підкреслила нардеп.

На її думку, законопроект про реінтеграцію Донбасу має також офіційно визначати дату початку збройної агресії проти України та передбачати механізми повернення Криму на рівні з окупованими територіями Донецької та Луганської областей.