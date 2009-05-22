Тігіпка завтра благословлять на президентські вибори

12:48, 22 травня 2009
Політика
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З‘їзд Трудової партії України 

Завтра, 23 травня, Трудова партія України на своєму з‘їзді планує визначитися з участю у майбутніх президентських виборах.

Про це УНІАН повідомило джерело в Політраді Трудової партії України. Як очікується, ТПУ також висловиться на підтримку Сергія ТІГІПКА як потенційного кандидата у президенти України.

«Мова не йде про офіційну підтримку кандидата, оскільки виборча кампанія ще не оголошена, - уточнив співрозмовник агентства. – Водночас партія практично вже готова заявити про те, що віддає перевагу Сергієві ТІГІПКУ з-поміж інших потенційних претендентів на пост президента з огляду на його позицію з принципових питань розвитку країни, здатність припинити розбрат між владними інститутами та запропонувати реальну й дієву програму подолання економічної кризи».

«При цьому ТІГІПКО не претендує на головування в ТПУ, але переважною більшістю регіональних партійних осередків саме він визнається неформальним, почесним лідером партії», - додав співрозмовник агентства.

Очікується, що С.ТІГІПКО завтра візьме участь у з‘їзді і виступить перед делегатами.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня відбудеться другий етап 9-го з’їзду ТПУ, його перший етап (на якому головою партії було обрано Дмитра СИРОТУ, сина засновника ТПУ Михайла Сироти) пройшов 18 жовтня минулого року.

 

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