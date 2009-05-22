Путін пояснив, чим їм з Тимошенко заважає Ющенко

Відсутність консолідованої позиції влади України, зокрема заява Президента України Віктора ЮЩЕНКА з питання закачування газу в підземні газові сховища (ПГС), заважає вирішити цю проблему.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН після двосторонньої зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО в Астані (Казахстан), де проходить засідання ради глав урядів країн-учасниць СНД.

В.ПУТІН підкреслив, що сьогодні Україна і Росія обговорюють питання про умови закачування газу, зокрема про форму його оплати. За його словами, зокрема, йдеться про можливість використання для оплати за газ авансових платежів «Газпрому» за транзит газу протягом наступних п`яти років.

«Термін великий – до п`яти років. Зрозуміло, що й ризики російської сторони дуже великі, маючи на увазі, прямо скажу, і майбутні президентські вибори, і все, що пов`язане з можливою реорганізацією газотранспортних структур в Україні», – сказав В.ПУТІН.

При цьому він підкреслив, що ситуацію посилили останні заяви Президента України Віктора ЮЩЕНКА. «Ситуація посилилася, на жаль, тому що ми чули зовсім недавно – Президент В.ЮЩЕНКО зробив заяву про те, що вважає таку форму оплати неприйнятною і мало не незаконною. Я прошу громадськість наших країн звернути на це увагу. За таких умов і з такими великими ризиками ми вирішувати питання в такому режимі навряд чи зможемо. Нам потрібна консолідована позиція керівництва України, але навіть і це ще не означає, що ми зможемо закрити всі проблеми, адже обсяги великі, і терміни фактичного кредитування дуже великі, і ризики великі», – сказав В.ПУТІН.

Він підкреслив, що Україна і Росія продовжать узгодження питання про закачування газу в ПГС, і що українська сторона вже сформулювала свої пропозиції. «Ми їх уважно розглянемо і найближчим часом продовжимо контакти для того, щоб визначити подальші кроки для вирішенням цього питання», – сказав прем`єр-міністр Росії. За його словами, закачування газу в ПГС Україна справді має провести найближчим часом.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що сподівається на успішне вирішення питання щодо закачування газу. «Я думаю, що закачування буде», – зазначила вона.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, звідки Україна може чекати грошей на оплату цього газу – з Росії чи з Євросоюзу, В.ПУТІН сказав: «Я вже казав – ми звернулися в Єврокомісію, і нам відповіли там вустами міністра фінансів: для України в нас грошей немає».

При цьому він підкреслив, що питання закачування газу є спільною проблемою України і Росії. «Нормальне забезпечення споживачів газу в Україні є дуже істотною умовою забезпечення транзиту європейським споживачам, і ми це бачили під час тієї кризи, яка мала місце на початку цього року. І всі мають це розуміти і нести свою частку відповідальності. Ніхто не повинен вдавати, що його це не стосується. Росія готова внести свою частку до вирішення цього питання, але тільки частку, а якою буде ця частка, вирішиться в процесі переговорів», – сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня ц.р. на брифінгу в Москві Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що наполягатиме на тому, щоб оплата за 19,5 млрд. куб. м газу, який необхідно закачати в підземні газові сховища України в 2009 році, була проведена авансовими платежами, одержаними за транзит газу.

14 травня керівник головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України Роман ЖУКОВСЬКИЙ заявив, що Президент України В.ЮЩЕНКО має намір припинити дію постанови Кабінету міністрів про проведення розрахунків між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» за одержаний у 2009 році природний газ авансовими платежами за його транзит у разі публікації цієї постанови.

15 травня Президент України В.ЮЩЕНКО на прес-конференції в Райтнау (Швейцарія) заявив, що його турбує ситуація, що склалася на газовому ринку, зокрема в НАК «Нафтогаз України». Зокрема, він зазначив, що якщо нічого не робити, то незбалансованість бюджету «Нафтогазу» може привести до порушення в міжнародних судових інстанціях питання щодо активів газотранспортної системи України. У цьому контексті В.ЮЩЕНКО піддав критиці ідею уряду попросити російську сторону здійснити авансовий платіж за транзит газу до кінця року, зазначивши, що це може сприяти порушенню питання щодо активів ГТС.

Тим часом, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що практика розрахунків за газ за рахунок його транзиту територією України не є чимось новим для України і застосовувалася до появи на ринку компанії «РосУкрЕнерго». При цьому вона вкотре підкреслила, що на сьогодні власності НАК «Нафтогаз України» нічого не загрожує.