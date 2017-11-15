Геращенко склав повноваження радника Авакова - ЗМІ

Нардеп Антон Геращенко ("Народний фронт") склав із себе повноваження радника глави МВС. Про це він оголосив на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради, передає "Страна".

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Про кадрові рішення Геращенко заявив у відповідь на зауваження нардепа Сергія Лещенка (БПП), який підмітив, що Геращенко - радник міністра внутрішніх справ. А отже, в тому, що він коментує діяльність НАБУ, яке веде справу про рюкзаки сина Авакова, спостерігається конфлікт інтересів.

Водночас, він не відповів на питання Сергія Лещенка, чи є він членом колегії МВС, чи більше ніяк це відомство не представляє.

Нагадаємо, що нещодавно у поліції назвали пости Геращенка про нові докази у справі Окуєвої вкиданнями й почали розслідування.