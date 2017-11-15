Держдеп США: миротворчу місію ООН треба розгорнути на всій окупованій території Донбасу

Миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій окупованій території Донбасу. Про це заявив помічник державного секретаря США з питань Європи і Євразії Вес Мітчелл на брифінгу в Києві.

Читайте такожПолторак: ми виключаємо можливість участі Росії у майбутній миротворчій місії ООН на Донбасі«Ми продовжуємо розглядати цю можливість і аналізувати можливості введення в зону конфлікту миротворчих сил ООН. Це нелегке, непросте завдання, безумовно, як ми в США вважаємо, такі миротворчі сили повинні вводитися на всю окуповану територію (Донбасу – УНІАН) і включати відведення озброєнь до місць постійної дислокації», - підкреслив він.

Крім цього, Мітчелл зазначив, що санкції проти Росії залишатимуться доти, доки не будуть виконані Мінські угоди.

«Санкції будуть залишатися до того часу, поки Росія не виконає умови Мінських угод. Ми засуджуємо насильство, яке коїться на сході, і це залишається серйозним викликом», - заявив він.

За словами Мітчелла, санкції є важливим інструментом підвищення ціни для Росії за ту агресію, яка була здійснена нею проти України.

«Ми стоїмо на позиції, що санкції є прямим результатом російської агресії», - заявив помічник держсекретаря.