Волкер: навіть врегулювання ситуації на Донбасі не змінить політику невизнання окупації Криму

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер підкреслює, що можливе врегулювання ситуації на Донбасі не змінить політику невизнання окупації Росією Криму. Про це він сказав на брифінгу у Вашингтоні, йдеться у матеріалі на сайті Держдепартаменту США.

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Щодо Криму Волкер сказав, що ситуація з півостровом аналогічна ситуації з Донбасом. "Ви маєте Росію, яка вторгається і окупує територію", - заявив спецпредставник США.

"Тому ми розглядаємо це однаково: ніщо не визнаємо і не будемо нічого з цього визнавати", - заявив Волкер.

"Якщо у нас буде шанс домогтися прогресу в одній зоні конфлікту - східній Україні, і саме вона є однією з територій, для якої Мінські угоди покликані врегулювати ситуацію - тоді нам необхідно досягти прогресу", - підкреслив Волкер.

При цьому він пояснив важливість досягнення прогресу на Донбасі для вирішення ситуації з Кримом.

"Давайте не відступати в ситуації з Кримом, але це не змінює також наш підхід щодо Криму. Ми не визнаємо окупацію та анексію", - заявив Волкер.

Крім того, його запитали про можливість зняття санкцій з РФ.

Волкер нагадав про введення двох пакетів санкцій, одні з яких стосуються анексії Росією Криму, а інші пов'язані з Мінськими угодами. Крім того, Волкер згадав про введення санкцій з інших причин, таких, як наприклад, справа Сергія Магнітського.

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"Коли ми говоримо про скасування санкцій, ми говоримо про ті санкції, які були введені в результаті конфлікту на сході України і не здатні виконати Мінські угоди. І якщо вони будуть повною мірою виконані, тоді буде скасування пропорційно санкцій", - сказав спецпредставник США.

Він додав, що це скоординована позиція Сполучених Штатів та Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, юрист Сергій Магнітський, який співпрацював з інвестфондом Hermitage Capital Management і звинувачувався в ухиленні від сплати податків з організації, помер у московському СІЗО в листопаді 2009 року через відмову надати йому медичну допомогу. Його смерть викликала великий суспільний резонанс, зокрема на Заході.

Американський сенатор Бенджамін Кардін склав так званий "список Магнітського", до якого увійшли російські чиновники, яких вважають причетними до цієї справи.

У липні 2011 року Держдепартамент США запровадив візові обмеження стосовно кількох десятків російських чиновників, причетних до справи Магнітського.