Прокуратура відкрила провадження через сепаратистські висловлювання нардепа

З приводу висловлювань народного депутата Євгена Балицького в ефірі телеканалу, розпочато кримінальне провадження за ознаками посягання на територіальну цілісність та недоторканість України вчинене представником влади. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.

"Прокуратурою області за повідомленням у засобах масової інформації 15.11.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, вчинене представником влади) з приводу висловлень народного депутата України Балицького у вечірньому ефірі телеканалу «112» від 13.11.2017", - йдеться в повідомленні.

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"Встановлено, що народний депутат України, обраний від "Опозиційного Блоку" по м. Мелітополю та Мелітопольському району Запорізької області, Євген Балицький висловив думку про можливість відділення території округу, який він представляє", - зазначили в прокуратурі.

Розслідування у вказаному кримінальному провадженні згідно вимогами КПК України доручено слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області. Процесуальне керівництво здійснює група прокурорів прокуратури області.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від "Опоблоку" Євген Балицький під час суперечки з Дмитром Корчинським в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що він, можливо, поїде до Росії, але тільки зі своїм мажоритарним округом — містом Мелітополь Запорізької області.