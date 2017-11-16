НАБУ затримало ймовірного учасника розкрадання коштів під час будівництва проекту "Стіна"

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали ймовірного учасника розкрадання коштів при побудові проекту "Стіна".

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

"15 листопада 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснили низку обшуків, за результатами яких затримали особу, ймовірно задіяну у корупційній схемі із заволодіння коштами державного бюджету України, виділеними для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до зони проведення АТО в особливо великих розмірах – так званий проект «Стіна»", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією детективів, затримана особа була пособником у заволодінні бюджетними коштами службовими особами Державної прикордонної служби України та керівниками підприємств-генпідрядників.

"Затриманий організував придбання підприємства з ознаками фіктивності та впродовж 2015–2016 років забезпечував через нього переведення у готівку безготівкових коштів, що надходили від генеральних підрядників, залучених службовими особами ДПСУ для здійснення заходів з інженерно-технічного облаштування кордону. Всього, відповідно до даних слідства, за участю цього підприємства конвертовано у готівку понад 10 млн грн, виділених для інженерно-технічного облаштування кордону, якими у подальшому заволоділи учасники злочинної схеми", - пише прес-служба НАБУ.

Наголошується, що під час обшуків детективи НАБУ вилучили понад 40 печаток підприємств з ознаками фіктивності, зокрема й тих, які нібито були задіяні в злочинній схемі заволодіння бюджетними коштами, а також декілька сотень тисяч готівки.

Як повідомляється, наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, а також обрання йому запобіжного заходу.

Прес-служба НАБУ заявляє, що особа - восьма затримана у рамках розслідування кримінального провадження за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту «Стіна», яке детективи НАБУ здійснюють з березня 2016 року. Попередня кваліфікація провадження — ч. 5 ст.191 ККУ, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.210 КК України. За версією слідства, внаслідок злочинних дій інтересам держави завдано збитків у розмірі понад 16 млн грн.

Повідомляється, що семеро інших підозрюваних в участі розтрати коштів проекту «Стіна» арештовані, а сумарний розмір визначених судом застав – 25,5 млн грн.