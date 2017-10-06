Порошенко про спроби зірвати голосування в Раді: у деяких депутатів на головах стирчать кокошники (відео)
Президент зазначив, що відповідальних депутатів виявилося більше, тому голосування законопроектів щодо Донбасу не провалилося.
Президент України Петро Порошенко відреагував на події, які сьогодні та вчора відбувалися у Раді під час голосування законопроектів щодо Донбасу.
Глава держави висловив обурення діями деяких нардепів у парламенті, які називають себе патріотами, а потім зривають голосування, йдеться у його зверненні, опублікованому прес-службою.
"Як на заклик "хто не скаче", так підстрибують вище за всіх. А як до голосування за очевидний український інтерес – неначе щось пороблено. А у декого взагалі з-під вишиванок визирають косоворотки, на головах – стирчать кокошники", - сказав невдоволений президент України.
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Порошенко наголосив, що питання суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності України мають об'єднувати всі політичні сили, прибирати на задній план вузькопартійні інтереси.
"Врешті-решт, відповідальних депутатів виявилося більше. І вони забезпечили два надзвичайно важливих голосування, які захищають національні інтереси України і життя громадян", - підсумував він.
У п'ятницю, 6 жовтня, Верховна Рада проголосувала за низку важливих законопроектів щодо Донбасу. Так, у першому читанні ухвалила законопроект про реінтеграцію Донбасу і визнання Росії агресором. Крім того, нардепи на рік продовжили дію закону про особливий статус ОРДЛО у випадку виведення військ.
Проте не обійшлося у парламенті без інцидентів: так, на самому початку засідання Ради біля трибуни сталася бійка.
А згодом сесійну залу налякала кинута нардепом Левченком димова шашка, яку миттєво виніс звідти депутат Тетерук. У Раді стояв запах диму.
Тому близько до 12:00 Парубій заявив, що технічно у залі неймовірно складно працювати й закрив засідання парламенту.