Порошенко про спроби зірвати голосування в Раді: у деяких депутатів на головах стирчать кокошники (відео)

Президент України Петро Порошенко відреагував на події, які сьогодні та вчора відбувалися у Раді під час голосування законопроектів щодо Донбасу.

Глава держави висловив обурення діями деяких нардепів у парламенті, які називають себе патріотами, а потім зривають голосування, йдеться у його зверненні, опублікованому прес-службою.

"Як на заклик "хто не скаче", так підстрибують вище за всіх. А як до голосування за очевидний український інтерес – неначе щось пороблено. А у декого взагалі з-під вишиванок визирають косоворотки, на головах – стирчать кокошники", - сказав невдоволений президент України.

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Порошенко наголосив, що питання суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності України мають об'єднувати всі політичні сили, прибирати на задній план вузькопартійні інтереси.

"Врешті-решт, відповідальних депутатів виявилося більше. І вони забезпечили два надзвичайно важливих голосування, які захищають національні інтереси України і життя громадян", - підсумував він.

У п'ятницю, 6 жовтня, Верховна Рада проголосувала за низку важливих законопроектів щодо Донбасу. Так, у першому читанні ухвалила законопроект про реінтеграцію Донбасу і визнання Росії агресором. Крім того, нардепи на рік продовжили дію закону про особливий статус ОРДЛО у випадку виведення військ.

Проте не обійшлося у парламенті без інцидентів: так, на самому початку засідання Ради біля трибуни сталася бійка.

А згодом сесійну залу налякала кинута нардепом Левченком димова шашка, яку миттєво виніс звідти депутат Тетерук. У Раді стояв запах диму.

Тому близько до 12:00 Парубій заявив, що технічно у залі неймовірно складно працювати й закрив засідання парламенту.