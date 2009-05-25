Ющенко пояснив працівникам грального бізнесу, що нічого зробити не може

Близько 1 тис. працівників грального бізнесу пікетують Український дім, де проходить форум «Влада та бізнес – партнери» за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА, з вимогою забезпечити їм умови для праці.

Як передає кореспондент УНІАН, вони стоять перед Українським домом і тримають транспаранти: «Дайте можливість нормально працювати», «Ні - політизації підприємництва», «Ми – громадяни України. Ми маємо право на працю» та інші гасла.

Президента України під час прибуття до Українського дому пікетувальники зустріли гучними вигуками.

В.ЮЩЕНКО підійшов до пікетувальників і зазначив, що у нього ще є чотири дні, щоб ухвалити рішення щодо прийнятого Верховною Радою закону про заборону грального бізнесу. При цьому Президент нагадав свою думку про те, що якщо він просто заветує цей закон, то «вето буде подолано на наступний день».

В.ЮЩЕНКО зазначив, що цей закон є популістським, і для розв’язання проблеми запропонував підприємцям направити повноважних представників для проведення консультацій з фахівцями щодо подальшої долі цього закону.

Наразі пікетування Українського дому продовжується.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня, ВР ухвалила Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не лише гральний бізнес, але й участь в азартних іграх.

Того ж дня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що глава держави підпише зазначений закон.

У свою чергу В.ЮЩЕНКО вважає, що ухвалений Верховною Радою закон про заборону грального бізнесу не вирішує проблем у цій сфері і він проведе з цього приводу додаткові консультації з фахівцями.

Президент зазначив, що за своїми внутрішніми переконаннями готовий його підписати, хоча «закон принизливий і відсуває нас від вирішення суті питання».